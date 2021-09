Roma 2021: Gualtieri, veloci con affrancazioni per completare opere piani di zona (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I titolari della maggior parte degli alloggi gravati dal vincolo del prezzo massimo di cessione/canone di locazione vantano solamente un diritto di superficie su questi alloggi e non una piena proprietà, in quanto il Comune, fino alla scadenza della convenzione (per un massimo di 99 anni), rimane proprietario del terreno su cui è stato realizzato l’immobile. “Proprio per dare maggiori certezze a chi negli anni ha acquistato alloggi di edilizia convenzionata in diritto di superficie, tra i primi provvedimenti della mia Giunta ci sarà l’approvazione di una delibera per la trasformazione del diritto di superficie in quello di piena proprietà- ha annunciato Gualtieri- Questa misura contribuirà anche a fornire ulteriori garanzie ai truffati dalle cosiddette ‘cooperative canaglia’, alle quali la Regione Lazio ha revocato i finanziamenti pubblici, per tutelare il loro diritto all’abitazione acquistata legittimamente”. (Com)