Covid: Sibilia, ottobre mese ripartenza luoghi cultura, spettacolo e intrattenimento

- Per il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, "è arrivato il momento di far tornare a una regolare attività teatri e cinema, ampliandone la capienza il più possibile. E' necessario far ripartire inoltre i locali da ballo, che grazie al green pass ed alla osservanza delle regole di prevenzione sanitaria, al pari di altre attività, possono riprendere ad operare in sicurezza". L'esponente dell'esecutivo aggiunge sui social: "I contagi calano e il numero dei vaccinati è in aumento: ottobre deve essere il mese della ripartenza dei luoghi della cultura, dello spettacolo e dell'intrattenimento dopo un anno e mezzo di doloroso stop del settore". (Rin)