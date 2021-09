© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha corretto al rialzo le previsioni di inflazione della Germania per il 2021, portandole al 2,9 per cento dal per 2,6 per cento stimato a maggio. Nel 2022, l'indicatore dovrebbe scendere al 2,1 per cento, dato superiore di 0,5 punti alla previsione di cinque mesi fa. (Geb)