Alitalia: Lega, mozione per intervento convinto del governo

- La situazione che si è creata sul piano occupazionale per la newco Ita" è preoccupante. Serve un intervento convinto del governo per assicurare una forma di tutela e accompagnamento al reddito per tutti i lavoratori Alitalia che non saranno ricollocati entro il 2025W. La Lega - come si legge in una nota - ha presentato per questo una mozione per impegnare il governo su iniziative necessarie per mantenere attive le certificazioni del personale Alitalia e tutelarne la professionalità. "Il governo dovrà garantire, in qualità di azionista, l'impegno formale di Ita - in linea col Piano industriale approvato dal Parlamento - a partecipare ai prossimi bandi di gara sul ramo Handling e sulla manutenzione", sottolinea il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture. "Bisogna puntare ad assorbire tutti i lavoratori all'interno del nuovo piano industriale di Ita. Gli strumenti di solidarietà non possono essere un fine ma un mezzo per poter dare il tempo alla newco di riassorbire la forza lavoro di Alitalia", aggiunge invece il senatore William De Vecchis, capogruppo Lega in commissione Lavoro. Inoltre la Lega "chiede al governo che, in qualità di azionista, possa garantire che Ita si adoperi affinché siano evitate piaghe sociali e atteggiamenti non collaborativi che potrebbero anche creare disagi ai clienti Alitalia", conclude la deputata della Lega Federica Zanella, componente della commissione Trasporti. (Com)