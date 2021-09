Lombardia: Beccalossi (Misto), Tar blocca caccia, Regione intervenga con urgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta i cacciatori lombardi vengono penalizzati da provvedimenti che, da un giorno all'altro, bloccano e sconvolgono il calendario venatorio. Mi auguro che la Giunta di Regione Lombardia si attivi immediatamente per prendere provvedimenti per fermare l'ennesimo attacco contro un'attività e una categoria che in molte province è sinonimo di cultura e tradizione, ma anche di presidio del territorio e dell'ambiente". Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, intervenuta in aula per commentare la notizia relativa alla sentenza del Tar Lombardia, che oggi ha accolto un ricorso della Lac- Lega Anti Caccia, sospendendo di fatto ogni attività venatoria sul territorio regionale fino al 7 ottobre. "Spiace -conclude Viviana Beccalossi- dover apprendere una notizia così importante e grave per il mondo venatorio dai comunicati degli attivisti anti-caccia. Spero quindi che fin dalle prossime ore la Regione intervenga con parole ma soprattutto fatti". (Com)