Georgia: partito Sogno georgiano, impossibile convocazione straordinaria del Parlamento

- L'iniziativa di convocare una seduta straordinaria del Parlamento georgiano sulla questione della diffusione di fascicoli segreti è una speculazione. Lo ha detto il presidente del partito Sogno georgiano, Irakli Kobakhidze, secondo cui i deputati sono impegnati ormai nella campagna elettorale e "è impossibile tenere una seduta in un momento simile". "Si tratta di una semplice speculazione, perché tutti sanno che le sessioni plenarie non si tengono un mese prima delle elezioni. Allo stesso tempo, tutti i parlamentari, sia maggioritari che non, sono passati alla campagna elettorale", ha detto Kobakhidze.(Rum)