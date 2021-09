Covid: Sefcovic, rispettare decisione italiana su Green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna rispettare la decisione del governo italiano sull'obbligatorietà del Green pass. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari generali dell'Unione europea. "Questa è una responsabilità nazionale e dobbiamo rispettare che questo è come lavoriamo nell'area della salute", ha detto Sefcovic, riferendosi alle competenze nazionali in tema di salute. "Sono sicuro che il governo italiano abbia preso questa decisione dopo una valutazione molto approfondita. Dobbiamo rispettare la decisione del governo italiano", ha aggiunto. (Beb)