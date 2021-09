Afghanistan: talebani ampliano governo ad interim, tre posizioni assegnati a esponenti minoranze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno annunciato oggi i futuri viceministri del governo ad interim non riconosciuto, caratterizzato dalla presenza di soli uomini, nonostante la richiesta della comunità internazionale, ma che include anche esponenti delle minoranze, tra cui gli hazara. Zabiullah Mujahid, il portavoce dei talebani che ha annunciato la nuova formazione in una conferenza stampa a Kabul, ha affermato che le scuole femminili riapriranno presto, senza dare una tempistica. "Tutti i requisiti necessari per il riconoscimento internazionale sono soddisfatti", ha dichiarato Mujahid. “Ora è compito della comunità internazionale cooperare con gli afgani e riconoscerci attraverso i canali diplomatici”, ha aggiunto. I talebani hanno nominato come viceministro della Sanità un esponente della minoranza sciita hazara, e come ministro del Commercio, Haji Nooruddin Azizi, imprenditore di etnia tagika della provincia del Panjshir, l’unica area del Paese che ancora resiste alla dominazione talebana. Il governo originario dei talebani, annunciato il 7 settembre , era composto quasi interamente da esponenti dell’etnia pashtun, con due tagiki e un uzbeko. (segue) (Res)