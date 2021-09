Afghanistan: talebani ampliano governo ad interim, tre posizioni assegnati a esponenti minoranze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento delle entrate attraverso il commercio e i dazi doganali è la priorità chiave del nuovo governo. Più del 70 per cento del budget non militare del precedente governo sostenuto dagli Stati Uniti proveniva dagli aiuti internazionali, che sono stati tagliati. Nella conferenza stampa Mujahid ha riconosciuto le sfide economiche, ma ha affermato che come il governo precedente abbia sottratto risorse attraverso la corruzione. "L'Afghanistan non è così povero da non avere nulla", ha detto Mujahid. “Abbiamo entrate. Abbiamo le dogane e possiamo avere denaro per il nostro bilancio attraverso le nostre dogane, per far fronte alle spese", ha dichiarato il portavoce dei talebani. Attualmente oltre 9 miliardi di dollari di attività detenute dalla Banca centrale dell'Afghanistan sono congelate all'estero. (Res)