Covid: Sefcovic, grandi discrepanze tra Paesi europei sulle vaccinazioni

- L'obiettivo primario dell'Unione europea deve essere aumentare il tasso di vaccinazione perché ci sono grandi discrepanze tra i Paesi membri. In caso di necessità di una terza somministrazione, l'Ue ha comunque le dosi necessarie. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari generali dell'Unione europea. "Abbiamo discusso della situazione del Covid questa mattina", ha spiegato. "Abbiamo parlato della terza dose e la migliore risposta che possiamo dare dalla Commissione è che vediamo che il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) stanno raccogliendo le evidenze sulla necessità di una terza dose", ha spiegato. "Per ora, il consiglio predominante dalla valutazione scientifica è che la priorità dell'Ue dovrebbe essere aumentare il tasso di vaccinazione perché abbiamo una grande discrepanza e molte differenze di vaccinazione tra i Paesi membri. In alcuni Stati membri ci sono forti esitazioni e questo dovrebbe essere l'obiettivo primario dei nostri sforzi", ha aggiunto. "Se il parere scientifico sarà che per alcune parti specifiche della società o alcuni pazienti specifici la terza dose sarà consigliabile, il messaggio importante per i nostri Stati membri è che abbiamo dosi a sufficienza se ce n'è bisogno", ha aggiunto. (Beb)