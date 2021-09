Francia-Australia: Sarkozy sostiene Macron nel dossier su contratto sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron "ha avuto ragione di reagire con fermezza" alla crisi che si è aperta dopo che l'Australia ha annullato il contratto con Parigi per la fornitura di 12 sottomarini. Lo ha detto l'ex presidente Nicolas Sarkozy in una dichiarazione alla stampa. Sarkozy ha spiegato che una mossa come quella di Canberra "tra alleati non si fa" ed è "inammissibile". Essere amici "crea diritti e dà dei doveri", ha continuato l'ex leader dei Repubblicani. L'Australia ha annullato il contratto con la Francia per integrare il partenariato Aukus con Regno Unito e Stati Uniti, che porterà Washington a rifornire Canberra si sottomarini a propulsione nucleare.(Frp)