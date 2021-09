Ue: Calabria (FI), con discorso a vertice Ppe Berlusconi conferma sua leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intervento di Silvio Berlusconi al vertice del Ppe riafferma il solco che la sua leadership ha sempre tracciato in questi anni di impegno politico: senso dello Stato e delle istituzioni e grande concretezza in termini di progettualità e visione". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Da presidente del Consiglio - prosegue - Berlusconi ha sempre rivendicato la concezione di un'Europa più unita e capace di assumersi la propria missione storica. Esigenza ancor più viva oggi, nei tempi in cui il Covid rende necessaria una ricostruzione sociale, mentre la crisi afgana, combinata con l'espansionismo cinese, chiama al rafforzamento dell'efficacia europea nelle grandi crisi. In questo scenario, difficile ma decisivo, il Ppe è centrale, e in esso si evidenzia il ruolo portante di Forza Italia, orientata ai valori di libertà e consapevolezza della cultura Occidentale", conclude Calabria. (Com)