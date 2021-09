Lega: Donato, Salvini come Berlusconi dopo il 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervistata da Giovanni Floris a "Di Martedì" in onda questa sera su La7, l'europarlamentare Francesca Donato ha confermato il suo addio alla Lega: "Sono uscita dal partito", tracciando un parallelo tra il segretario leghista Matteo Salvini e la svolta moderata di Silvio Berlusconi iniziata dopo le dimissioni del leader di Forza Italia nel 2011 da presidente del Consiglio in seguito alla tempesta dello spread. "In quell'epoca - ha detto Donato a - il debito pubblico italiano era al 110 per cento sul Pil, oggi siamo al 160 per cento ma nessuno dice che siamo sull'orlo del fallimento. Perché? Perché allora Berlusconi era molto contestato perché vicino a Putin e a Gheddafi, non aveva una posizione internazionale molto europeista. Più che passato al nemico è diventato moderato, ha abbassato un po' i toni, ha abbassato la cresta, ha smesso di essere amico delle persone sbagliate e quindi tutto è diventato tranquillo: in questo Paese per governare bisogna avere delle amicizie di un certo tipo". (Com)