Onu: Della Vedova a Vienna, focus su nucleare, Iran, Corea del Nord e Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, ha effettuato una missione alle Nazioni Unite a Vienna, per guidare la delegazione italiana alla 65ma Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Lo riferisce una nota. "Siamo profondamente preoccupati dalle gravi difficoltà che il Piano d'azione sul programma nucleare iraniano (Jcpoa) sta incontrando. Chiediamo all'Iran di ritornare alla piena attuazione dei suoi obblighi sulla base del Jcpoa, senza ritardi e di recedere dalle attività di arricchimento dell'uranio" - ha detto il sottosegretario, intervenendo alla sessione plenaria della Conferenza. In relazione alla Corea del Nord, Della Vedova ha evidenziato come i ripetuti lanci di missili balistici minano la pace e la sicurezza regionale e internazionale e sono causa di grave preoccupazione. Il sottosegretario ha chiesto a Pyongyang di evitare ulteriori provocazioni e intraprendere ulteriori passi verso una denuclearizzazione completa, verificabile e irreversibile. (segue) (Res)