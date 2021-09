Onu: Della Vedova a Vienna, focus su nucleare, Iran, Corea del Nord e Afghanistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della Conferenza generale, il sottosegretario ha avuto un incontro con il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi, con il quale è stato fatto il punto sul dossier nucleare iraniano e sulla eccellente collaborazione tra l'Italia e l'Agenzia. Nell'incontro si è altresì discusso del contributo importante che l'esperienza e le conoscenze italiane nelle applicazioni nucleari e nell'addestramento forniscono alle attività dell'Aiea. Nel corso della missione, Della Vedova ha anche incontrato la direttrice esecutiva dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la droga e il crimine (Unodc), Ghada Waly. Con lei, il sottosegretario ha discusso la cooperazione in corso per l'attuazione della Convenzione di Palermo contro il crimine transnazionale internazionale voluta da Giovanni Falcone, nonché la necessità di una strategia comune della comunità internazionale di fronte alla crisi in Afghanistan e alle sfide che pone per i diritti umani, i traffici illeciti e nel contrasto al terrorismo internazionale. Infine, il sottosegretario ha incontrato Li Yong, direttore generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido), con il quale l'Italia condivide l'obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo a livello globale, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. (Res)