Germania: Merkel mette in guardia da governo SpD-Verdi-La Sinistra dopo elezioni

- La cancelliera Angela Merkel è tornata ha mettere in guardia dalla formazione di un governo tra Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e La Sinistra dopo le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre. Merkel si è espressa durante il comizio che ha tenuto a Stralsunda, suo collegio elettorale, con Armin Laschet, candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu). Secondo la cancelliera, un esecutivo di socialdemocratici, ecologisti e post-comunisti non riporterebbe la Germania alle “solide finanze” precedenti alla crisi del coronaviurs. Inoltre, tale governo “non sarebbe bene per l'Europa”, aumenterebbe le tasse e non garantirebbe la sicurezza della Germania. (Geb)