Regno Unito: Ocse, inflazione in aumento nei prossimi due anni

- L'inflazione nel Regno Unito continuerà a crescere nei prossimi due anni, secondo le previsioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Si nota infatti un incremento sostanziale da giugno (1,3 per cento) a settembre (2,3 per cento) di quest'anno. Per il 2022 vi è una ulteriore crescita dell'inflazione nel Paese che va dall'1,8 per cento a giugno al 3,5 per cento a settembre. Le banche centrali nel mondo stanno cominciando ad allentare gli incentivi che erano stati messi in campo per rispondere alla pandemia. Questa settimana la Us Federal Reserve e la Banca d'Inghilterra dovrebbero comunicare in maniera più dettagliata i loro piani per la nuova politica monetaria post-pandemica. (Rel)