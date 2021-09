Alitalia: M5s, nuova società fermi assunzioni e governo si confronti in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito delle audizioni odierne e di un altro incontro con i sindacati al Senato, dove erano presenti anche delegazioni di Pd e di Leu, rimane fortissima la necessità di richiedere immediatamente un confronto col governo" sul futuro di Ita. Così in una nota i senatori del Movimento 5 stelle in commissione Lavori pubblici e trasporti. "I ministri Franco e Giorgetti debbono venirci a dire quali sono le loro intenzioni, quale è la strategia industriale di Ita e quale approccio esecutivo si intende avere coi rappresentanti dei lavoratori", aggiungono i senatori secondo cui "finché non ci sarà questo chiarimento, riteniamo più che inopportuno che Ita proceda con le assunzioni, soprattutto con i criteri che ci sono stati illustrati oggi. Servono garanzie granitiche che quest'azienda pubblica stia dentro il perimetro del contratto collettivo nazionale di categoria, e soprattutto che abbia un'idea di quale saranno le strategie che dovranno immetterla nel mercato". Allo stato attuale "vediamo soltanto una start up formato 'mignon' che somiglia molto più a una banale cessione di ramo d'azienda: il rischio di venir inghiottiti dai competitors è concretissimo. Quindi vogliamo capire il governo come si sta muovendo, e il Parlamento è la sede dove fare finalmente una grande operazione verità. La dobbiamo al Paese, e soprattutto ai 10.500 lavoratori della vecchia Alitalia", concludono.(Com)