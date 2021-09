Francia: Zemmour interviene su mancata vendita sottomarini ad Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista e opinionista ultraconservatore francese Eric Zemmour è intervenuto sul caso della mancata vendita dei sottomarini all'Australia, esprimendosi in un video diffuso sui social network. Zemmour ha chiesto al presidente Emmanuel Macron di "rinunciare alla partecipazione della Francia al vertice delle democrazie di Joe Biden (presidente statunitense)". Nel video Zemmour, che ancora non ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali, assume una postura solenne, tenendo un discorso simile a quello di un capo dello Stato. Il giornalista ha parlato di una "catastrofe commerciale" provocata soprattutto dalla "incapacità dello Stato francese". "Alcuni dicono, mormorano, che Emmanuel Macron era al corrente da giugno scorso e che ha atteso il momento più favorevole per annunciare questa catastrofe e questo schiaffo", ha continuato il giornalista.(Frp)