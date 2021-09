Germania: Laschet (Cdu-Csu), programmi SpD, Verdi e La Sinistra completamente sbagliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono “completamente sbagliati” i programmi del Partito socialdemocratico tedesco, dei Verdi e di La Sinistra per le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre. È quanto dichiarato dal candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, nel corso del comizio che sta tenendo a Stralsunda. L'evento è stato aperto da un intervento della cancelliera Angela Merkel, presidente della Cdu dal 2000 al 2018, che nella città ha il suo collegio elettorale. Secondo Laschet, socialdemocratici, ecologisti e post-comunisti sbagliano nel proporre aumenti delle tasse e divieti nei loro programmi elettorali. La soluzione, ha evidenziato il candidato cancelliere dei democristiano-conservatori, sono invece maggiori investimenti e nuovi posti di lavoro. Inoltre, al fine di rispondere efficacemente al cambiamento climatico e alla transizione energetica, è necessario coinvolgere le imprese. Per Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, l'SpD, Verdi e La Sinistra non sono in grado di garantire la sicurezza interna ed esterna della Germania. Cdu e Csu vogliono, invece, “un forte Stato di sicurezza”. (Geb)