Afghanistan: Grande (M5s), importante che Di Maio ponga al centro dibattito su diritti donne

- "I diritti umani sono al centro dell'agenda internazionale e il nostro Paese non manca all'appello. E' importante, infatti, che il diritto all'istruzione, al lavoro, alla salute e le libertà conquistate dalle donne in Afghanistan negli ultimi decenni siano diventati un tema centrale dell'agenda internazionale, proprio per questo motivo non dobbiamo indugiare nel continuare a sostenere i progressi, che oramai sembrano definitivamente congelati, della popolazione civile". Così in una nota Marta Grande, deputata del Movimento 5 stelle e presidente della delegazione italiana presso il Consiglio d' Europa, nonché prima firmataria di una risoluzione già approvata in commissione Esteri sulla tutele dei diritti umani e delle donne in Afghanistan. "Con l'evento organizzato oggi a latere dell'assemblea della Nazioni Unite - aggiunge la deputata - il ministro Luigi Di Maio evidenzia l'impegno del nostro Paese a favore del popolo afghano e sottolinea le contraddizioni generate dalle nuove restrizioni imposte alla popolazione"."È importante continuare a ribadire quanto sia imprescindibile il rispetto dei diritti umani, in questo l'Unione europea è chiamata ad avere un ruolo strategico" conclude Grande.(Com)