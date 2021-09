Iran: presidente Raisi all’Onu, egemonia Stati Uniti ha fallito miseramente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta accadendo oggi nella regione del Medio Oriente è una dimostrazione del fallimento non solo dell’egemonia degli Stati Uniti, ma anche del progetto di “imporre una identità occidentalizzata” ai Paesi regionali. Lo ha dichiarato il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, in un video messaggio trasmesso in occasione della 76esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Quest'anno, due scene hanno fatto la storia: una è stata il 6 gennaio quando il Congresso degli Stati Uniti è stato attaccato dal popolo e, la seconda, quando il popolo afgano è stato fatto scendere dagli aerei statunitensi ad agosto. Dal Campidoglio a Kabul, un messaggio chiaro è stato inviato al mondo: il sistema egemonico degli Stati Uniti non ha credibilità, né all'interno né all'esterno del Paese”, ha affermato il presidente dell’Iran. “Il risultato della ricerca dell'egemonia è stato spargimento di sangue e instabilità e, in definitiva, sconfitta e fuga. Oggi gli Stati Uniti non possono uscire dall'Iraq e dall'Afghanistan, ma vengono espulsi. E, allo stesso tempo, sono le persone oppresse, dalla Palestina e la Siria allo Yemen e all'Afghanistan, così come i contribuenti statunitensi, che devono pagare per questa mancanza di razionalità”, ha dichiarato Raisi.(Nys)