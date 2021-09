Giustizia: Rossomando (Pd), giudizio positivo su riforma civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbattimento del pregresso, riduzione dei tempi dei processi, tribunale della famiglia e lettura della violenza domestica sono gli aspetti fondamentali della riforma del processo civile, insieme a risorse, innovazione e organizzazione. Il Parlamento è stato in grado di dare una svolta a una delle riforme più attese dal sistema di impresa e dai cittadini, oltre che precondizione per l'ottenimento dei fondi del Pnrr". Lo dichiara la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Partito democratico, Anna Rossomando. "Il nostro impegno - aggiunge in una nota - ha riguardato in particolare l'ufficio del processo come misura strutturale, mentre già sono state avviate le 16mila assunzioni e l'ampliamento del ricorso ai riti alternativi contestualmente al ricorso agli incentivi fiscali così da non discriminare cittadini e imprese in base alle possibilità economiche. Sul fronte del diritto di famiglia si introduce una novità sostanziale con la creazione del tribunale e si punta un faro sulla violenza familiare con il rafforzamento della tutela del minore. Queste novità su cui abbiamo lavorato insieme a maggioranza e Governo ci portano a dare un giudizio positivo sulla riforma", conclude.(Com)