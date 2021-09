Iran: presidente Raisi all’Onu, colloqui su nucleare utili se portano a revoca di tutte le sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui sul nucleare iraniano sono utili solo se portano alla revoca di tutte le sanzioni oppressive contro l'Iran. Lo ha dichiarato il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, in un video messaggio trasmesso in occasione della 76esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel suo discorso il presidente iraniano, parlando per la prima volta alle Nazioni Unite, ha anche affermato che le sanzioni sono il nuovo modo di guerra degli Stati Uniti con le nazioni del mondo. “Le sanzioni contro la nazione iraniana sono iniziate non con il programma nucleare del mio Paese. Esse sono addirittura anteriori alla Rivoluzione islamica e risalgono all'anno 1951, quando in Iran iniziò la nazionalizzazione del petrolio, che a sua volta portò a un colpo di stato militare appoggiato dagli americani e dai britannici contro l'allora governo iraniano eletto dal popolo. Le sanzioni, in particolare quelle sui farmaci al tempo della pandemia di Covid-19, sono crimini contro l'umanità”, ha affermato Raisi.(Nys)