Alitalia: M5s-Pd-Leu, chiediamo informativa urgente e stop assunzioni

- In seguito all'incontro con le sigle sindacali riconosciute in Alitalia, più la Cub, i capigruppo in commissione Lavoro del Senato di Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Liberi e uguali ritengono che "il quadro sia piuttosto preoccupante e che si debba procedere con alcuni passaggi non più rinviabili. Fin quando non verranno fornite ampie garanzie da parte dell'azienda sul rispetto dell’art. 203 del decreto Rilancio, che impone l’adozione di trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - riferiscono in una nota - si chiede formalmente la sospensione di tutte le procedure di assunzione da parte di Ita e un un'informativa urgente resa al Parlamento da parte dei ministri interessati. Si ritiene, infine, indispensabile l'istituzione di un tavolo tra governo e parti sociali, che possa accompagnare l'avvio dell'attività di Ita in totale trasparenza e nel rispetto dei diritti dei lavoratori", concludono. (Com)