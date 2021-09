Cile: promulgato nuovo protocollo Polizia durante proteste, focus su rispetto diritti umani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'iniziativa del governo arriva in risposta ai numerosi casi di eccessi e violazioni ai diritti umani compiuti dalla polizia cilena e riscontrati da organismi internazionali in relazione alla stagione di proteste sociali iniziata ad ottobre del 2019. Un rapporto della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) aveva denunciato a gennaio del 2020 che erano "almeno 29" i morti riconducibili al contesto delle manifestazioni. La Cidh ricordava nel documento allo Stato cileno che la protesta sociale è "un diritto umano protetto dal sistema interamericano e che le misure che puntano a impedire o limitare il suo esercizio come il presidio degli spazi pubblici disposto dal governo della municipalità di Santiago sono contro le convenzioni".