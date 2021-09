Cile: promulgato nuovo protocollo Polizia durante proteste, focus su rispetto diritti umani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la missione di uno staff di esperti Onu erano stati documentati 113 casi di tortura, e 24 casi di violenza sessuale contro donne, uomini e adolescenti minorenni ad opera delle forze militari e di polizia (carabineros). L'alto numero di ferite oculari riscontrate indicava inoltre secondo l'Onu "l'uso sproporzionato di armi non letali", documentato anche nei confronti di semplici passanti o nell'ambito di manifestazioni pacifiche. Il rapporto segnalava inoltre l'apertura di 26 inchieste per morti occorse in circostanze legate alle proteste, di cui almeno quattro riconducibili all'azione di agenti dello Stato. In due casi era stato riscontrato l'uso di armi da fuoco "in assenza di rischi per la vita di civili e militari e in aperta contravvenzione alle norme internazionali che disciplinano l'uso della forza, situazione che viene paragonata ad una "esecuzione extragiudiziale". (Abu)