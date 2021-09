Russia: elezioni Duma, Russia Unita si aggiudica 324 seggi su 450

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Russia Unita ha ricevuto 324 dei 450 seggi nella Duma di Stato, la camera bassa del parlamento della Federazione Russa. Lo ha reso noto la Commissione elettorale centrale russa, rilevando come a seguire vi siano il Partito comunista con 57 seggi, Russia Giusta — Per la Verità con 27 seggi, Partito liberaldemocratico (Ldpr) con 21 e Gente Nuova con 13. Russia Unita riceve 198 mandati in collegi uninominali e 126 mandati in liste federali: il totale dei seggi sarà quindi di 324, che corrisponde alla maggioranza costituzionale. (Rum)