Covid: assessore Lazio, grazie As Roma, obiettivo ora raggiungere 90 per cento vaccinati

- "L'obiettivo della campagna vaccinale è ora quello di raggiungere nel più breve tempo possibile la quota del 90 per cento dei vaccinati in doppia dose e voglio ringraziare l'As Roma e il capitano Lorenzo Pellegrini per l'aiuto e l'invito alla vaccinazione". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Sono certo che grazie ad iniziative come quella messa in atto con la società giallorossa potremo raggiungere i giovani tifosi e coloro che ancora avessero dei dubbi o domande - aggiunge l'assessore -. I nostri operatori stanno facendo un lavoro straordinario e saranno presso lo stadio Olimpico nelle giornate di domani e giovedì per le vaccinazioni e per fornire tutte le informazioni utili per chi volesse effettuare il vaccino".(Com)