Imprese: dal 16 al 19 marzo 2022 a Verona la più grande fiera del trasporto e logistica italiana

- Alis “è pronta a ripartire con i grandi appuntamenti pubblici nazionali e, dopo il roadshow estivo organizzato a Roma, Sorrento e Manduria, dal 16 al 19 marzo 2022 saremo a Verona per la prima edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, la più grande fiera in Italia dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili”. Lo ha dichiarato il presidente di Alis Guido Grimaldi, commentando LetExpo, evento promosso dall’associazione Alis ed organizzato da Veronafiere, principale player italiano per organizzazione diretta di manifestazioni, e Alis Service. “Con LetExpo intendiamo riunire e far incontrare nuovamente in presenza il mondo delle imprese, delle Istituzioni, delle professioni, delle associazioni e della formazione per creare un unico momento di confronto sulle principali tematiche green a livello nazionale ed europeo. Siamo infatti convinti”, ha aggiunto il presidente di Alis. Grimaldi ha sottolineato come “nonostante le difficoltà socio-economiche derivanti dal Covid-19, la voglia di ripartire sia tantissima e passi anche per la necessità, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, di tornare ad organizzare confronti tra pubblico e privato ed incontri B2B, a partecipare ad iniziative fieristiche e, in generale, a fare network”. Secondo il presidente di Alis, saranno presenti al LetExpo di Verona “compagnie armatoriali, società di autotrasporto, imprese ferroviarie, terminalisti, spedizionieri, aziende fornitrici di servizi di trasporto e logistica, case costruttrici, compagnie assicurative, porti, interporti, aeroporti, scuole, ITS, Università, centri di ricerca e l’intera galassia della filiera logistica a 360 gradi”. (segue) (Com)