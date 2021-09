Imprese: dal 16 al 19 marzo 2022 a Verona la più grande fiera del trasporto e logistica italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Grimaldi, “la fase che stiamo vivendo è decisamente importante per la ripresa economica del nostro Paese e di tutta Europa grazie anche e soprattutto alle risorse e ai progetti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, partendo dai suoi pilastri rappresentati dalla transizione ecologica e digitale, potranno e dovranno rappresentare una grandissima opportunità anche per la crescita del nostro settore del trasporto e della logistica”. In questo contesto LetExpo “si pone appunto l’obiettivo di valorizzare ulteriormente tutti quei temi trasversali che caratterizzano l’azione programmatica e concreta di ALIS e che, evidenziando in primo luogo l’importanza della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ruotano attorno alla green e alla blue economy”. (segue) (Com)