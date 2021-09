Imprese: dal 16 al 19 marzo 2022 a Verona la più grande fiera del trasporto e logistica italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il direttore generale di Veronafiere Giovanni Mantovani “LetExpo è un evento strategico anche per gli obiettivi green dell’Unione Europea”. Infatti “trasporti e logistica sostenibili sono, infatti, al centro dell’agenda di Bruxelles e dei suoi Paesi membri”. Obiettivi che, secondo il direttore generale di Veronafiere, “devono trovare sintesi efficace anche sul piano economico e sociale”. La partnership con Alis, ha affermato Mantovani, “ci consente di proporre un evento-chiave che riunirà a Veronafiere tutti grandi player di riferimento impegnati a sostenere nuove politiche di sviluppo e di crescita per l’Italia e per l’Europa”. (Com)