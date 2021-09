Ue: Gelmini, Europa nostro presente e nostro futuro, FI ha ruolo determinante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, "l’intervento del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato il momento più alto della convention romana del Partito popolare europeo. Il futuro dell’Europa sarà tale - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - solo se l’Unione europea riuscirà, finalmente, a fare un salto di qualità e a diventare un unico soggetto pronto ad intervenire con forza e autorevolezza nello scacchiere geopolitico internazionale. Noi di Forza Italia, aderenti al Ppe oramai da molti anni, siamo impegnati a far comprendere agli italiani come l’Unione europea sia l’unica prospettiva che il nostro continente ha per un futuro florido, e per poter competere sullo spesso piano con le superpotenze mondiali". Gelmini prosegue: "Nell’Europa sono salde le nostre radici, e l’Europa rappresenta il nostro presente e la prospettiva di ciascuno di noi. Il nostro Paese ha scelto da tempo la sua collocazione, ed un partito come Forza Italia, saldamente e convintamente ancorato al pensiero liberare, a quello moderato, al popolarismo, all’europeismo, avrà sempre più un ruolo determinante per consolidare questi valori fondanti la nostra società e la nostra democrazia". (Com)