Italia-Russia: Lavrov, collaborazione importante, Draghi sta facendo grande lavoro

- La collaborazione italo-russa può dare un grande aiuto nell'ambito di un'Italia in cui Mario Draghi sta portando avanti un grande lavoro. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri russo, Sergey Lavrov, in video collegamento al convegno della Camera di Commercio italo-russa che si è tenuto questa mattina all'hotel Principe di Savoia di Milano. "Da parte nostra faremo tutto il possibile per creare attività di successo nel nostro Paese", ha aggiunto. (Rem)