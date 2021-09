Ue-Australia: Michel con premier Morrison, scambio diretto e vivace su alleanza Aukus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha incontrato il primo ministro dell'Australia, Scott Morrison, a margine della Assemblea generale dell'Onu a New York. "Insieme al primo ministro Scott Morrison, uno scambio franco, diretto e vivace su Aukus", l'alleanza sulla sicurezza tra Usa, Regno Unito e Australia annunciata giovedì scorso. "Ci vuole chiarezza tra amici. Il dialogo è la chiave per costruire partnership solide. Resteremo in stretto contatto", ha spiegato Michel su Twitter. (Beb)