Covid: domani alle 9:30 esame in Aula Camera odg a decreto green pass scuola e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà domani mattina, alle 9:30, l'esame nell'Aula della Camera degli ordini del giorno al decreto recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, decreto green pass scuola e trasporti. "E' preferibile andare a votazione domani mattina con gli odg che sono tanti, quasi 90, e richiedono un lavoro che bisogna fare", le parole del sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini. (Rin)