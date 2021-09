Covid: Commissione Ue, firmato contratto con Eli Lilly per trattamento con anticorpi monoclonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato di aver firmato un contratto quadro di appalto congiunto con l'azienda farmaceutica Eli Lilly per la fornitura di un trattamento con anticorpi monoclonali per i pazienti affetti da coronavirus. L'esecutivo europeo ha sottolineato che questo segna l'ultimo sviluppo in questo primo portafoglio di cinque promettenti terapie annunciate dalla Commissione, nell'ambito della strategia terapeutica dell'Ue contro il Covid-19 nel giugno 2021. Il medicinale è attualmente in fase di revisione continua da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e 18 Stati membri hanno sottoscritto l'appalto congiunto per l'acquisto di un massimo di 220 mila trattamenti. (Beb)