Lavoro: Regione Toscana su Gkn, risoluzione per dire no a delocalizzazione

- Attivarsi nell’auspicio di una più immediata revoca dei licenziamenti collettivi alla Gkn e monitorare l’evolversi della situazione; attivarsi nei confronti del Governo perché venga approvata quanto prima la proposta di legge depositata, inserendo i contenuti della proposta di risoluzione e valutare l’opportunità di predisporre una proposta di legge toscana nel merito al Parlamento. Questi i tre punti fondamentali dell’atto presentato, questo pomeriggio in commissione Sviluppo economico della Regione Toscana, presieduta da Ilaria Bugetti (Pd) e licenziato all’unanimità. Nell’atto si chiede che la Giunta si attivi con il Governo affinché venga approvata una proposta di legge che contrasti e disincentivi le delocalizzazioni; introduca un apparato sanzionatorio adeguato per quelle aziende che pur avendo ricevuto contributi pubblici decidono di trasferire altrove le produzioni e fornisca la massima garanzia dei posti di lavoro. Si domanda, poi di valutare l’opportunità per un diretto contributo alla formazione di una normativa nazionale finalizzata a contrastare al massimo le delocalizzazioni delle aziende dal territorio nazionale. La procedura di licenziamento collettivo alla Gkn, si ricorda, ha interessato 355 operai, 67 impiegati, 16 quadri e 4 dirigenti, per un totale di 422 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'azienda e ha comportato, di conseguenza, la cessazione delle attività di una realtà industriale, che affonda le sue radici nella storia fiorentina e che non presentava segnali di crisi. (segue) (Ren)