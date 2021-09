Lavoro: Regione Toscana su Gkn, risoluzione per dire no a delocalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I lavoratori di Gkn ci hanno chiesto un messaggio univoco e vi ringrazio per la vostra risposta con il sì unanime a questo atto” ha detto la presidente Bugetti rivolgendosi ai consiglieri in seconda commissione. “Siamo consapevoli - ha aggiunto la presidente - che la Regione abbia pochi strumenti per affrontare una crisi del genere ma allo stesso tempo possiamo alzare la voce, esprimere solidarietà, far sì che il Governo prenda atto che quanto accaduto alla GKN non si ripeta e valutare l’opportunità di dare un nostro contributo per la formazione di una normativa nazionale con una proposta di legge toscana al Parlamento”. “Nella proposta di risoluzione - ha continuato Bugetti - sono riportati anche gli otto punti nel documento approvato dall’assemblea permanente dei lavoratori” e consegnato alla presidente, “si tratta di otto suggerimenti per il provvedimento legislativo nazionale già depositato in Parlamento che non solo dovrebbe essere approvato celermente ma anche integrato per dare sanzioni forti a queste aziende, in modo da dissuaderle da speculazioni finanziarie”. (segue) (Ren)