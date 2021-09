Governo: Meloni, chiede quattro voti di fiducia in 48 ore, deriva preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano "chiede quattro voti di fiducia in 48 ore su temi sensibili come la giustizia penale e civile ed il green pass. Parlamento mortificato, l'opposizione non è in grado e non può dire la sua. Una deriva davvero preoccupante per la nostra democrazia". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine della visita nel terzo municipio, a Roma, dove oggi ha incontrato insieme a Fd'I i commercianti e cittadini. (Rin)