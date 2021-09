Regionali: Tajani, vogliamo vittoria in Calabria, FI in crescita nei sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni regionali, come Forza Italia, "vogliamo vincere innanzitutto in Calabria perché abbiamo un capogruppo alla Camera candidato presidente". Lo ha detto il presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia, parlando a margine di una visita all'azienda agricola Tenuta la Castellucia a Roma nell'ambito della vertice del Ppe a chi gli chiedeva a che punto fossero le trattative per una federazione tra Lega e Forza Italia. "Poi vogliamo impegnarci nelle grandi città dove si vota. Noi siamo in crescita secondo i sondaggi per ottenere risultati positivi per tutto il centrodestra", ha aggiunto. (Res)