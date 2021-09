Lega: Tajani, normale che ci sia dibattito dentro partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi occupo dei problemi altri partiti". Lo ha detto il presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando a margine di una visita all'azienda agricola Tenuta la Castellucia a Roma nell'ambito della vertice del Ppe, a chi gli chiedeva dei movimenti interni alla Lega. "Ogni partito è giusto che si occupi delle proprie persone, sono questioni interne", ha dichiarato. "Non toccano a noi o a me commentare il dibattito interno di altri partiti, é normale che dentro un partito politico ci siano dei dibattiti e dei confronti", ha aggiunto. (Res)