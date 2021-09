Imprese: Terna si conferma al vertice per la sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, è stata confermata per l’undicesimo anno consecutivo nell’indice di sostenibilità Stoxx global Esg leaders. L’azienda guidata da Stefano Donnarumma - rende noto un comunicato - ha ottenuto il prestigioso riconoscimento internazionale per le eccellenti performance registrate in tutti gli ambiti di analisi e, in particolare, nei settori ambiente, sociale e governance (Esg). L’indice Stoxx global Esg leaders, che quest’anno include 410 società a livello mondiale, di cui 18 italiane, ha valutato complessivamente circa 1.800 aziende. Nello specifico, l’indice si caratterizza per la trasparenza nei criteri di selezione, basati su un rating model fornito da Sustainalytics che valuta le società rispetto a un set di indicatori in ambito environmental, Social e Governance. In particolare, per la presenza o la conferma negli indici ESG Leaders, una società deve distinguersi in almeno uno dei tre ambiti Esg ed essere quindi inclusa nel relativo indice: lo Stoxx global environmental leaders, lo Stoxx global social leaders o lo Stoxx global Esg governance leaders. (segue) (Com)