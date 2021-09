Imprese: Terna si conferma al vertice per la sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ai risultati ottenuti in tutti gli ambiti di analisi - si legge ancora nel comunicato - Terna è stata confermata nel principale Stoxx global Esg leaders index. Con questo riconoscimento, Terna rafforza ulteriormente la sua presenza al vertice mondiale per la sostenibilità, driver strategico e uno dei pilastri su cui si basa l’attività dell’azienda. La centralità della sostenibilità nel business di Terna si concretizza nel Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving energy’ attraverso la definizione di specifici obiettivi, finalizzati alla creazione di valore nel medio-lungo termine. Terna - prosegue la nota della società - è stata già confermata per il terzo anno consecutivo al primo posto mondiale nel settore Electric utilities del Dow Jones sustainability world index per performance di sostenibilità e riconosciuta tra le 50 aziende più sostenibili al mondo in occasione del 2020 Seal (Sustainability, environmental achievement & leadership) Business sustainability awards. Inoltre, la società è inclusa nei principali indici internazionali, tra cui: Bloomberg GEI, Euronext (World, Europe e Eurozone), FTSE4Good (Global e Europe), Ethibel Sustainability Index, Msci, United Nations Global Compact (“GC100”). (Com)