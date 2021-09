Nicaragua: autorità elettorale vieta comizi di massa durante campagna presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio supremo elettorale (Cse) del Nicaragua ha annunciato oggi il divieto di realizzare comizi di massa in vista della campagna elettorale per le presidenziali del 7 novembre. La decisione viene giustificata in base a criteri di prevenzione sanitaria nel contesto della pandemia Covid-19. La Cse ha sottolineato che saranno autorizzate solo "riunioni con non più di 200 persone" e "per un tempo massimo di un'ora e mezza", purché rispettino i protocolli di prevenzione. La massima autorità elettorale ha quindi raccomandato i partiti di privilegiare "meccanismi di diffusione virtuale, per far conoscere in modo sicuro il proprio programma di governo". La Cse ha vietato inoltre lo svolgimento di "carovane elettorali con roulotte, autobus, motociclette, automobili o qualsiasi altro mezzo di trasporto". "Questa misura sarà rigorosamente applicata per garantire la salute e la tranquillità delle famiglie nicaraguensi", si legge nella delibera. La campagna elettorale si svolgerà dal 25 settembre al 3 novembre. (segue) (Mec)