Nicaragua: autorità elettorale vieta comizi di massa durante campagna presidenziali (2)

- Si tratta delle prime restrizioni stabilite in Nicaragua per far fronte al covid-19. Secondo i dati ufficiali la pandemia mostrato un rimbalzo nelle ultime settimane nel Paese. Il ministero della Salute riferisce che dall'inizio della pandemia a marzo del 2020 si registra un totale di 12.828 infezioni e 202 decessi per covid-19. Sarebbero invece 675 i nuovi casi confermati nell'ultima settimana, la cifra più alta da quando il virus è stato rilevato nel Paese. I dati ufficiali contrastano tuttavia con quelli della rete dei medici dell'Osservatorio Cittadino Covid-19, che riporta 4.809 decessi per polmonite e altri sintomi legati al nuovo coronavirus, oltre a 26.252 casi sospetti di contagio. Queste cifre non vengono riconosciute tuttavia dalle autorità sanitarie del governo di Daniel Ortega. (segue) (Mec)