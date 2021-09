Sudan: Unione africana condanna tentato golpe, salvaguardare processo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, condanna il fallito tentativo di colpo di stato. È quanto si legge in una nota della Commissione Ua. "Il presidente condanna fermamente questo tentativo e si compiace del suo fallimento. In questa occasione, incoraggia tutti gli attori a stare fermamente al fianco delle autorità giudiziarie della transizione risultante dalla volontà consensuale delle forze civili e militari nazionali. Il presidente dell'Uac insiste anche sulla necessità di salvaguardare l'accordo politico e i testi costitutivi degli accordi di Khartum e dell'accordo di pace di Giuba, che impegna risolutamente il Paese sulla strada del successo di una transizione che dovrebbe portare a un processo democratico, libero e elezioni trasparenti", conclude la dichiarazione. In precedenza anche i governi di Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia - riuniti nella cosiddetta Troika per il Sudan - avevano ribadito il loro "deciso sostegno" al governo di transizione e respinto "ogni tentativo di far deragliare o disturbare gli sforzi del popolo sudanese per costruire un futuro democratico, pacifico e prospero". "I membri civili e militari (del governo di transizione) devono lavorare insieme per prevenire le minacce alla transizione democratica, per stabilire le istituzioni ad interim e per affrontare le tensioni nell'est (del Paese) ed in altre regioni", si legge in un comunicato congiunto. (segue) (Res)