Sudan: Unione africana condanna tentato golpe, salvaguardare processo di transizione (2)

- Nel frattempo le autorità sudanesi hanno arrestato i principali ufficiali e militari coinvolti nel tentativo di colpo di Stato condotto oggi a Khartum contro il governo di transizione. Lo ha confermato il ministro dell'Informazione e portavoce del governo Hamza Balloul, che alla presenza dei media locali ha precisato l'arresto di 21 ufficiali e di alcuni militari per aver contribuito al tentativo di golpe. In un breve comunicato, il portavoce dell'esercito Tahir Abu Haja ha a sua volta confermato l'accaduto. "Oggi martedì 21 settembre all'alba l'esercito ha represso un tentativo di colpo di stato da parte di un gruppo di ufficiali affiliati ai resti dell'ex regime", si legge nella nota, nella quale si specifica che "la maggior parte dei partecipanti al golpe sventato sono stati arrestati, inclusi 21 ufficiali e alcuni sottufficiali e soldati". Secondo le prime ricostruzioni, il tentativo di golpe è stato guidato dal generale Abdel Basset Bakraoui, uomo che – stando a quanto riportato dal quotidiano “Sudan Tribune” – nell’ultimo periodo avrebbe trascorso alcuni mesi al Cairo. Fonti citate dall’emittente araba “Al Hadath” sostengono invece che dietro il tentativo di colpo di Stato condotto in Sudan ci sarebbero membri della Fratellanza musulmana, l’alleanza che riunisce lealisti dell’ex presidente deposto Omar al Bashir. Fondati in Egitto nel 1928, i Fratelli musulmani sono uno dei più antichi e influenti gruppi islamisti del Medio Oriente e conta oggi milioni di sostenitori: gruppi affiliati alla Fratellanza sono parte integrante del sistema politico in Paesi come Marocco, Libia, Qatar, Tunisia, Turchia e nello stesso Sudan. (Res)