Roma 2021: Raggi, piantiamo 4 mila nuovi alberi, ci sarà Grande raccordo boschivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riforestare Roma piantando 4000 nuovi alberi. È l’obiettivo di Grande raccordo boschivo, la bellissima iniziativa volta a migliorare e a tutelare l’ambiente della nostra città, promossa da Lapo Sermonti e dalla lista Roma Ecologista cultura e innovazione che sostiene la mia ricandidatura". Lo scrive su Facebook la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi. "Il 26 settembre vi aspetto tutti al parco della Mistica, nel Municipio V, per trasformare questo angolo di città tra il Grande Raccordo Anulare e un centro commerciale in un vero e proprio bosco urbano. I lavori cominceranno alle 9 e proseguiranno per tutta la giornata. Ringrazio tutti coloro che hanno realizzato questo progetto così importante per salvaguardare la nostra Capitale dal cambiamento climatico", conclude. (Rer)