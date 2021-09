Egitto: Al Sisi partecipa ai funerali del generale Tantawi, ex capo del Consiglio militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha partecipato oggi ai funerali del generale Mohamed Hussein Tantawi, ex ministro della Difesa e capo del Consiglio militare che ha guidato l'Egitto dopo le dimissioni dell'ex presidente Hosni Mubarak durante la rivoluzione del 25 gennaio 2011. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza, i funerali del generale Tantawi si sono tenuti presso la moschea Al Moshir a New Cairo, alla presenza dei ministri del governo e dei capi delle Forze armate. Tantawi è "innocente" del sangue delle persone uccise dopo la rivoluzione del 25 gennaio, e non ha dato direttamente o indirettamente l'ordine di uccidere nessuno negli eventi a cui l'Egitto ha assistito durante il mandato del defunto ministro della Difesa, ha dichiarato Al Sisi in un discorso pronunciato prima delle esequie dell’ex capo del Consiglio militare. Durante il mandato di Tantawi alla guida dello Scaf (11 febbraio 2011 – 30 giugno 2012) centinaia di manifestanti vennero uccisi durante le proteste della Primavera araba, inclusi 74 tifosi in una partita di calcio, e 28 manifestanti copti davanti all'edificio della emittente di Stato egiziana. Al Sisi ha descritto Tantawi come “un padre, un insegnante e uno degli eroi delle Forze armate”, sottolineando l’insoddisfazione del generale di aver consegnato il potere nel luglio 2012 al presidente Mohamed Morsi a causa della sua affiliazione alla Fratellanza musulmana.(Cae)